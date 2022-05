150 jaar Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet vastgelegd in boek

Wouter de Smidt (1838-1920) speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente in West-Zeeuws-Vlaanderen (VEG). Hij wordt als oprichter van de gemeente in de regio gezien. Deze evangelist, prediker en voorganger was een bijzondere man, beschrijven Maartje Luteijn-Minderhoud, Han Verduijn, Ria Luteijn-de Smidt en Hans Vercouteren in het boek.