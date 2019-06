15 tips over misdrijf in Westdorpe; identiteit dode vrouw nog onbekend

Vrouw in Axel is sieraden kwijt na ‘knuffel­dief­stal’

8:45 AXEL - In Axel is vanochtend een vrouw slachtoffer geworden van een ‘knuffeldiefstal’. Een man en vrouw, vermoedelijk van Roemeense komaf, gingen ervandoor in een grijze Ford Focus met Engels kentekenplaten.