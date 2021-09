15-jarige jongen grijpt agent bij de keel in Sas van Gent

Krijgt Hulst weer de Reynaert Ommeganck?

9 september HULST - Het was een uniek en enorm evenement in Hulst: De Reynaert Ommeganck; praalwagens met honderden acteurs die het dierenepos uitbeeldden, vele duizenden toeschouwers langs de route in de binnenstad. De laatste Ommeganck was in 1984, maar er komt wellicht een nieuwe editie.