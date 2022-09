15.000 Stents verder; dottercentrum Terneuzen bestaat 12,5 jaar

Kipschnit­zel van schimmels? Enough opent in Sas van Gent de grootste protëinefa­briek van Europa. ,,We gaan per dag 30 ton fungi food maken.”

Vegetarische kipnuggets en sjaslieks die zijn gemaakt van schimmels. In Sas van Gent, op het terrein van Cargill, produceert het Schotse bedrijf Enough BV binnenkort de basis voor zulke vleesvervangers. De fabriek wordt vrijdag officieel geopend. ,,Dit wordt de eerste en grootste proteïnefabriek in Europa.”

