1000 hennepplanten geruimd in Kapellebrug en Kuitaart

Expositie klassenfo­to's in Museum Sluiskil: ‘Kijk, wat was je toen nog een schatje’

19:00 SLUISKIL - In het Museum Sluiskil is het tot eind van dit jaar één groot feest van herkenning. Tenminste, als je uit Sluiskil komt. Vrijwilligers zijn er in geslaagd een tentoonstelling te maken van honderden schoolfoto's.