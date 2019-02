Zwembad Den Inkel drie weken dicht voor renovatie binnenbad

Campagne voor de provincia­le verkiezin­gen in Zeeland is begonnen

12:14 MIDDELBURG - De campagne voor de provinciale verkiezingen in Zeeland is begonnen. Klokslag 12 uur, terwijl de sirenes loeiden, onthulde commissaris van de koning Han Polman de 25 Zeeuwse gezichten die vanaf nu, via sociale media, advertenties en publicatieborden, alle Zeeuwen van 18 jaar en ouder gaan oproepen op 20 maart hun stem uit brengen.