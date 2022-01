Zweet breekt de Zeeuwse lijsttrekkers nog niet uit: ‘Reken ons niet af op wat de VVD in Den Haag doet’

,,Zenuwachtig? Zenuwachtig? Nee, nee, nee”, reageert Jon Herselman, de wethouder die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de kar trekt van de VVD, nu nog de grootste partij in Kapelle. ,,Maar ik ben ook niet blind. Ik zie wat er gebeurt, niet alleen met de VVD. Veel mensen zijn het beu wat er in Den Haag gebeurt en dat straalt af op de politiek in het algemeen, op de landelijke politiek in het bijzonder en ook in de lokale politiek zullen we daar wel wat last van hebben. Maar wij zijn ook gewoon lokalo's. Reken ons niet af op wat de VVD in Den Haag doet, maar op wat wij hebben bereikt in Kapelle."