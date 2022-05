Zwartrijder bespuugt boa in Terneuzen

PODCAST Kraamtijd van krachtpat­ser­po­ny levert negen ba­by-ex­moors op

Er is een ieniemieniekans dat er nog één laatkomertje wordt geboren, maar de kraamtijd op de Vroongronden zit er zo goed als op. Met negen rondhuppelende Exmoorpony’s erbij is Staatsbosbeheer een stap verder in het streven de kudde Exmoors op de Kop van Schouwen uit te breiden.

27 mei