Zwarte Piet verdwijnt bij sintvieringen op Zeeuwse basisscholen: ‘Dit valt niet meer uit te leggen’

,,Zwarte Piet past niet bij de uitgangspunten van het openbaar basisonderwijs”, zegt Henk Zielstra, bestuurder van de Walcherse scholenkoepel Archipel. ,,We staan voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Onze leerlingen komen uit alle hoeken en gaten van de samenleving. We willen alle kinderen een veilige omgeving bieden. Het is gewoon niet meer uit te leggen.”

Ad Vis, bestuurder van de Albero-scholen, legt uit: ,,Diversiteit is echt een speerpunt in onze scholengroep. En diversiteit heb je in allerlei vormen binnen je school: huidskleur is er daar één van. Ik weet niet of het een moedig besluit is. Maar we moeten niet bang zijn om een statement te maken als we er daarmee voor zorgen dat bepaalde onderdelen van discriminatie niet meer voor zullen komen.”

‘We moeten het feest anders invullen’

Dit jaar zijn nog wel roetveegpieten of regenboogpieten te vinden op de scholen van Archipel en Albero, maar volgend jaar verdwijnt de hele figuur ‘piet’. ,,Omdat de naam Piet altijd verbonden blijft met de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet”, geeft Vis als uitleg. Zielstra: ,,Roetveegpiet is maar een intermezzo. We moeten het feest anders invullen. Als onderwijsinstellingen moeten we daar een voortrekkende rol in spelen. Misschien zijn we al wel te laat.”

‘Geleidelijke overgang’

In Zeeuws-Vlaanderen blijft Zwarte Piet dit jaar nog wel bestaan. ,,We kiezen voor een geleidelijke overgang”, zegt Gerard Langeraert namens de vier besturen Perspecto, ProBaz, Scoba en SKO Hulst, waar veertig basisscholen onder vallen. ,,We denken dat dat beter werkt dan een drastische maatregel. Dit onderwerp ligt heel gevoelig en zorgt voor polarisering. Daar willen we geen voeding aan geven. We laten het besluit over aan de afzonderlijke scholen en dorpen. Zij kunnen in dialoog gaan met hun eigen achterban.”

De elf scholen van de Schouwse Scholengroep Obase mogen ook zelf beslissen of ze Zwarte Piet in stand houden, laat bestuurder Ewald de Keijzer weten. ,,Onze scholen staan in kleinere dorpen. Daar leeft deze discussie anders dan in Middelburg of Goes. We willen hier netjes en voorzichtig mee omgaan.”

Ook voor de dertien Prisma-scholen (Bevelanden, Walcheren en Schouwen-Duiveland) gaat het afschaffen van Zwarte Piet nu nog te ver, al koos het grootste deel van de scholen eerder al voor een feest met hoofdzakelijk roetveeg- en kleurenpieten. Bestuurder Rinus Voet: ,,Als we Zwarte Piet nu voor de hele scholengroep afschaffen, dan wordt er op enkele scholen helemaal geen sinterklaasfeest gevierd. En we gaan geen feest voor kinderen bederven.”

Reacties: complimenten en boosheid Albero maakte maandag als eerste grote Zeeuwse scholenkoepel bekend te stoppen met Zwarte Piet. Het nieuws zorgde voor veel reacties. ,,Zoals verwacht zijn de reacties heel wisselend”, zegt Albero-bestuurder Ad Vis. ,,Van complimenten als ‘wat goed dat jullie dit doen’ en ‘een goed statement’ tot ook heel negatief. Maar niet zo negatief als op internet. Kijk maar naar de reacties op het PZC-artikel op Facebook. Daar gaan de mensen, in de betrekkelijke anonimiteit, nog wat meer los.” En inderdaad, op Facebook regent het vooral negatieve reacties. De meesten vinden dat hen een eeuwenoude traditie wordt afgenomen: ‘Jammer, bizar, schandalig, in en in triest, waardeloos, idioot.’ Maar er zitten ook blije reacties tussen: ‘Ik ben Moluks en mijn vader had er 30 jaar geleden al last van. Hij vond het toen al een racistisch feest’. Er gaan zelfs stemmen op om Sinterklaas maar helemaal af te blazen. ‘Gewoon zeggen dat die ouwe aan corona is overleden, zijn we overal vanaf.’ Ook schrijven veel mensen Sinterklaas ‘lekker ouderwets’ thuis te gaan vieren. Mét Zwarte Piet dus. ‘Iedereen die tegen dit besluit is, moet in opstand komen’, roept iemand op. ‘Uit principe kinderen thuis houden tijdens de viering!’ De reacties van de Albero-ouders zijn een stuk milder dan die op de sociale media, vertelt Vis. ,,Van de ouders zelf hebben we behoorlijk positieve reacties gekregen. Daar zit natuurlijk ook wel eens een reactie bij dat ze het jammer vinden. Maar men had wel verwacht dat er iets zou gaan gebeuren. Dus het komt niet als een echt grote verrassing.”