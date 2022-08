Zwaargewonde cafébaas Sharlee (22) van ‘t Amstelhoekje in Axel is buiten levensgevaar

Neels (22) ligt nog op de afdeling intensive care van het ziekenhuis in Terneuzen, maar hij maakt het naar omstandigheden redelijk goed, vertelt zijn moeder Nathalie Kinds. ,,Er was een slagader onder zijn oksel helemaal af, maar dat is met aders uit zijn been hersteld. Nu moet hij donderdag nog naar het ziekenhuis in Gent voor een zenuwoperatie aan zijn pink, omdat hij daar geen gevoel meer in heeft.’’