Zwaargewonde bij steekpartij in Vlissingen

Moet de bladblazer in de ban? Goes vindt van niet: ‘Bladeren kunnen het wegdek te glad maken en riolen verstoppen’

Zodra de blaadjes vallen, hoor je hem: de brullende bladblazer. Weg met dat ding, want de bladblazer is vervuilend, maakt herrie en is slecht voor dier en plant, vindt onder meer de Partij voor de Dieren. Zo simpel is het niet, zegt de gemeente Goes: ,,Bladeren kunnen het riool verstoppen en het wegdek gevaarlijk glad maken.”

