Zusjes Sarah en Emma helpen hun chronisch zieke moeder: ‘Als mama moe is, ga ik na school zo snel mogelijk naar huis’

Op dagen dat het niet goed gaat met hun moeder, zorgen de Thoolse zusjes Emma en Sarah dat ze na school zo snel mogelijk thuis zijn. ,,Dan ga ik meteen iets voor haar doen”, zegt de jongste, die in groep 7 van de basisschool zit. ,,Meestal doe ik er drie kwartier over om van school naar huis te fietsen. Maar als mama erg moe is, ben ik binnen een halfuur thuis”, zegt haar zus, brugklasser in Bergen op Zoom.

Moeder Marlies Verschoor (37) is zichtbaar ontroerd. Dat haar dochters toegewijd zijn weet ze, maar dat die zich soms zo haasten om hun moeder in het huishouden te helpen, hoort ze voor het eerst. ,,Superlief, zeg”, reageert ze. Na een korte stilte: ,,Ja, we pakken het met het hele gezin op. Het is niet dat we hele schema’s voor het huishouden maken of zo. We doen het gewoon.” Een gezinslid ontbreekt vandaag; vader Jonathan is naar zijn werk.