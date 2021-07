Zuiddorpenaar vindt kop van pistoolkogel tussen maagbeschermers, fabrikant zoekt tot de bodem uit hoe dit kon gebeuren

Voor Van de Vijver is het elke ochtend een bekend ritueel. Hij pakt zijn potje maagbeschermers en neemt er een capsule uit. ,,Nog vier zaten erin", blikt hij terug. ,,Ik keek eens goed. Onderin zat iets zwarts. Dat kon niet kloppen, wist ik gelijk. Toen ik het eruit haalde, zag ik het, het was de kop van een pistoolkogel.” Hoe die in het potje gekomen is? Van de Vijver heeft geen idee. Op de vraag of hij de pistoolkogelkop er misschien zelf in gestopt heeft, reageert hij eerst lachend en dan serieus: ,,Waar zou ik zoiets vandaan moeten halen? Die potjes zijn bovendien verzegeld.”