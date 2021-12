Zuid-Afrikaanse Shannon woont in Koudekerke, maar voelt zich meer Pools dan Nederlands

Het Nederlands van Shannon Boschloo-Stanford is uitstekend en alle inburgeringscursussen gingen van een leien dakje. Na meer dan een decennium verblijf in het kikkerlandje achter de duinen, begint het haar tegen te staan dat ze elke vijf jaar weer naar de ambassade moet om een trits papieren in te vullen en haar verblijfsvergunning te verlengen. Ze dacht er al lang over om naast haar Zuid-Afrikaanse nationaliteit ook de Nederlandse aan te vragen. Maar ..... ze is van gedachten veranderd.