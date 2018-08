ZRTI kan met nieuwe techniek blaastumoren nauwkeuriger bestrijden

Radiotherapie, het bestralen van kankercellen, is complex. Voordat de behandeling kan beginnen, wordt het te bestralen gebied eerst goed in kaart gebracht met CT-, MRI- of PET-scans. Op basis daarvan wordt een bestralingsplan gemaakt. Het uitgangspunt is dat de tumor zo goed mogelijk de voorgeschreven dosis straling krijgt en de organen en weefsels eromheen zo weinig mogelijk.

Maar bij sommige tumoren, waaronder tumoren in de blaas, is het maken van een bestralingsplan extra moeilijk. Want de vorm en grootte van de blaas kan van dag tot dag behoorlijk variëren. Om er zeker van te zijn dat de tumor voldoende bestraling krijgt, wordt traditioneel gebruik gemaakt van een extra marge rondom het gebied dat wordt bestraald. Nadeel daarvan is dat ook gezond weefsel wordt bestraald waardoor bijwerkingen kunnen optreden.

Met de nieuwe techniek (plan van de dag) wordt een set bestralingsplannen gemaakt voor verschillende groottes van de blaas. Afhankelijk van hoe groot de blaas bij een patiënt is, kan het best passende bestralingsplan worden gekozen. Daardoor kan worden volstaan met veel krappere marges waardoor de kans op bijwerkingen voor de patiënt kleiner wordt.

De techniek is in het voorjaar als proef in gebruik genomen bij het ZRTI in Roosendaal. Sinds eind juli is de techniek in Roosendaal en Vlissingen beschikbaar voor alle patiënten met een blaastumor.