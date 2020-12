Zoveel leraren komt Zeeland tekort in 2025

COMMENTAAR Het is niet uit te leggen waarom de coronabe­per­kin­gen een paar kilometer verderop anders zijn

19:36 Vlaamse kappers wijken met hun klanten uit naar Nederland. Zo kunnen zij toch knippen. Want in België mag het niet. Is deze vlucht gewenst? De kappers is weinig te verwijten. Hooguit dat zij het coronabeleid van hun land frustreren. In Nederland houden zij zich aan de regels. Dus wij mogen er niet over klagen.