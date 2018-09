'Zoutelande' sleept 3FM-award voor beste nummer in de wacht

Damen Schelde aast niet voor niets op orders voor onderzeebo­ten. Ze heeft er al veel ge­bouwd.

7:30 VLISSINGEN - De geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen als bouwer van onderzeeërs is geboekstaafd: 'Luctor et Emergo'. Een verleden dat naar meer smaakt. Momenteel is Damen Schelde Naval Shipbuilding in de race voor een miljardenorder: in 2025 moet de huidige Walrusklasse worden vervangen.