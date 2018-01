Zoutelande is de eerste Spotify-hit van Bløf

POLL/VIDEOVLISSINGEN - 'Zoutelande' is het eerste Bløfliedje dat op één komt in het Spotify-tijdperk. De toppositie in de Mega Top 50 wordt uitsluitend bepaald aan de hand van het aantal keren dat een liedje is beluisterd via een streamingdienst, waarvan Spotify veruit de grootste is. In de Top 40 van Radio 538, waarin behalve het aantal streams ook de airplay op radio wordt meegerekend, staat het liedje deze week op 4.

In Spotify is essentieel dat luisteraars bij de eerste dertig seconden niet weg klikken, anders telt de luisterbeurt niet mee. Dat betekent dat het intro niet te lang moet zijn en dat snel naar het refrein wordt toegewerkt (don't bore us, get to the chorus).

Zo is 'Zoutelande' niet bewust geschreven, zegt bassist/tekstschrijver Peter Slager van Bløf. Het is immers een vertaling van een Duits liedje uit 2010, 'Frankfurt Oder' van Bosse en Anna Loos. ,,Die wetmatigheden van Spotify zijn natuurlijk ontzettend cliché. Die golden dertig jaar geleden net zo goed, als je wilde dat je liedje op de radio werd gedraaid. Zo zitten de liedjes van The Beatles ook in elkaar. Zo revolutionair is het allemaal niet. Het zijn universele wetmatigheden. Een hit moet de luisteraar pakken. Daar hadden niet allerlei data van Spotify voor nodig. Dat konden we met onze blote oren vaststellen. De eerste keer dat we 'Frankfurt Oder' hoorden, waren we alle vier bijzonder gecharmeerd. Het is voor ons altijd een gedoodverfde single geweest."

NRC haalde vorige week een onderzoek aan van de Universiteit van Indiana-Bloomington, waaruit blijkt dat opgewekte liedjes (geschreven in majeur) het op Spotify beter doen dan neerslachtige liedjes (in mineur). 'Zoutelande' staat grotendeels in majeur. Daar kan Slager wel inkomen. ,,We hadden een eerdere versie van 'Zoutelande' die veel alternatiever en donkerder was. Toen hebben we onze producer Ferdy (van der Singel - red) gevraagd de catchiness erin terug te brengen, omdat het ons niet de juiste versie leek als we een radiohit wilden scoren."

Van de meeste singles die artiesten uitbrengen, bestaan geen fysieke exemplaren meer (op vinyl of cd). Het uitbrengen van een single betekent tegenwoordig dat een liedje aan de radio wordt aangeboden voor airplay, met alle promotie die daarbij hoort. ,,De fysieke single is passé", bevestigt Slager. ,,Maar van 'Zoutelande' hebben we voor de gein toch 500 exemplaren laten persen op blauw vinyl. Omdat we dat zelf zo mooi vonden."