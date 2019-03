Zoutelande-effect: 2018 recordjaar voor toerisme in Zeeland

Foto's | video's | poll Wester­storm houdt huis in Zeeland: evenemen­ten afgelast, wegen afgesloten en veel schade

8:49 VLISSINGEN - De eerste storm in ruim een jaar heeft vandaag flink huisgehouden in Zeeland. Windstoten tot 121 kilometer per uur zorgden ervoor dat verschillende evenementen werden afgelast, wegen werden afgesloten en door de hele provincie veel schade ontstond. Rond 14.30 uur nam de wind in kracht af en was de grootste overlast voorbij.