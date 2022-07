Zou hij? Natuurlijk doet Danny Vera mee met Krezip

De bandleden van Krezip en Vera kennen elkaar van de Rockacademie in Tilburg, waar ze 22 jaar geleden bij elkaar in de klas zaten. Het duet was een hoogtepunt in het optreden van Krezip, dat overigens van begin tot eind buitengewoon energiek was. Govaert is de personificatie van de stuiterballenrock die de band speelt. Ze wervelt over het podium, weet precies waar de camera's zijn en bespeelt het publiek met groot gemak. Dat eet uit haar hand en doet wat ze vraagt.