Zorgstroom verscheurt rekeningen maaltijdservice

VIDEO Met 100 over de ‘Zeeuwse’ A58: ‘Slaapver­wek­kend, maar wel veiliger en goedkoper’

20:00 MIDDELBURG - Al 21 jaar rijdt René de Nooijer vijf keer per week over de A58 van Middelburg naar Bergen op Zoom. Nu nog met 130 kilometer per uur, straks met een gangetje van nog maar 100. ,,Ik word er niet vrolijk van.”