Zorgstichting wil meer kleinschalige zorg in Zeeland

Speelgoed­bank Zeeland verhuist naar nieuwe plek in Vlissingen

16:54 VLISSINGEN - De winkel van de Speelgoedbank Zeeland in Vlissingen gaat verhuizen. Second Chance blijft in de Lange Zelke, maar steekt per 1 oktober de overdekte winkelstraat over en betrekt het pand naast lunchcafé La Reine.