ZorgSaam kan weer flink investeren

TERNEUZEN - ZorgSaam heeft vorig jaar veel minder winst geboekt dan verwacht. Dat doet weinig af aan het optimisme waarmee de Zeeuws-Vlaamse zorggroep naar de toekomst kijkt. ,,Er ligt een stevige basis waarop we verder kunnen bouwen", zo staat in het jaarverslag 2017.

Dat was enkele jaren geleden wel anders. Begin 2014 werd duidelijk dat ZorgSaam in grote financiële problemen verkeerde. Een ingrijpende reorganisatie, waarbij honderden banen werden geschrapt, was onvermijdelijk.

Sinds 2015 is het financieel resultaat weer positief. In 2016 ging het om 6,5 miljoen euro. ZorgSaam, dat op 1 januari 2017 is gefuseerd met Stichting Curamus, had erop gerekend vorig jaar 5,3 miljoen euro over te houden. Dat is 2,3 miljoen geworden, waarvan het overgrote deel is te danken aan het onderdeel thuis- en ouderenzorg.

Het overschot is volledig het gevolg van eenmalige meevallers. Dat de winst lager is uitgevallen dan voorzien, komt doordat er meer zorg is geleverd dan in het contract met de zorgverzekeraar was afgesproken. Daardoor werden niet alle kosten vergoed.

Flinke werkdruk

Verder was ZorgSaam meer kwijt aan dure geneesmiddelen. Ook 'onvoldoende kostenbeheersing' en het samenvoegen van systemen na de fusie worden als oorzaken genoemd. Daarnaast kampt de organisatie met flinke werkdruk en een hoog ziekteverzuim.

Niettemin zijn er voldoende redenen om met vertrouwen vooruit te kijken, vindt de raad van bestuur. Het eerste jaar van de fusie heeft 'een goed gevoel' achtergelaten en dankzij de verbeterde financiële positie is er na jaren weer ruimte om te investeren.

Inmiddels is een nieuwe mammograaf en een 'state of the art MRI' aangeschaft. Er zal nog meer worden geïnvesteerd in medische apparatuur en verdere verbetering van de kwaliteit van het ziekenhuis. Ook zijn nieuwe operatiekamers in voorbereiding.

Binnenkort moet de overname van Warmande een feit zijn. Daardoor kan ook in het westen van Zeeuws-Vlaanderen een breed zorgaanbod in stand worden gehouden. Naast de samenwerking met Universitair Centrum Gent en ADRZ/Erasmus MC gaat ZorgSaam samen met Maria Middelares in Gent optrekken. Ook de banden met ziekenhuis Bravis (in Bergen op Zoom en Roosendaal) worden verder aangehaald.

Hardnekkige vacatures

Een toenemend probleem is het aantrekken van voldoende personeel, door de krapte op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar zijn 25 'hardnekkige vacatures' niet vervuld. Het gaat vooral om specialistische functies, maar ook om verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4 en 5).