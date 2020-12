Zorgpersoneel plaatste kerstboom: ‘Het is beetje uit de hand gelopen. Als we dit hadden geweten, hadden we het niet gedaan’

De zorgmedewerkers hebben een zwaar jaar achter de rug, het verhaal is bekend. Maar het zorgt ook voor een vertrouwensband, steun zoeken bij elkaar in moeilijke tijden. Elke dag kijken ze weer uit naar het licht aan het einde van de tunnel. ,,Het is een roerige tijd voor iedereen, voor de kerstdagen wilden we een mooie boodschap uitdragen. 2021 wordt hopelijk een beter jaar, zonder Covid als het kan", zegt een van hen.

Hun naam willen ze niet prijsgeven. ,,Het gaat om de boodschap, niet om ons. We wilden alleen die boom plaatsen en een filmpje op Youtube zetten voor wat vrienden en dat was het dan. Maar het is volledig uit de hand gelopen. Als we dit hadden geweten, hadden we het denk ik niet gedaan. Het was ook niet de bedoeling dat jullie ons zouden traceren, maar nu moeten we wel met de billen bloot. Het werd iets te groot allemaal, iedereen heeft het er over, dus enige uitleg is wel op zijn plaats.”