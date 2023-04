Zorginstellingen trekken alles uit de kast om vakantiekrachten te werven: ‘We hebben ze héél hard nodig’

Wie zorgt er voor ouderen en mensen met een beperking als het vaste personeel met vakantie is? Daarover breken zorginstellingen hun hoofd. Ze zijn volop bezig met het werven van vakantiekrachten. Dirk Morks (19) uit Nieuwerkerk hoefde niet lang over na te denken. De student van het Hoornbeeck College in Goes is tijdens zijn stage zó enthousiast geworden over de gehandicaptenzorg, dat hij komende zomer voor Gors blijft werken.