Zorginstelling SVRZ: Twee graadjes lager, levert 200.000 euro op

Column Marleen Blommaert Ondertus­sen bij de buren

Als je van sprookjes houdt, is het belangrijk om te weten waar en wanneer het sprookje ophoudt en de werkelijkheid begint. Bij de westerburen zijn ze die scheidslijn duidelijk uit het oog verloren met alle nare gevolgen van dien in de werkelijke wereld. De onlangs overleden koningin was nog net in de gelegenheid kennis te maken met de derde premier in drie jaar, Liz Truss. Jeremy Hunt werd afgelopen vrijdag zelfs de vierde minister van Financiën in drie maanden. Hij volgde Kwasi Kwarteng op die het 38 dagen volhield. Een sprookje werd ruw verstoord door de werkelijkheid.

17 oktober