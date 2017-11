Zorgen SP over BTW op veerdienst

De akker moet een energiecentrale worden

9:00 Een zonnepark of een kluitje windmolens naast je dorp. Zeeland, wen alvast maar aan het idee, want het is broodnodig in de strijd tegen de opwarming van de aarde, zegt Jacob van Berkel, de nieuwe lector Delta Power aan de HZ University of Applied Sciences die donderdag wordt geïnstalleerd.