Zorgen over droogte en waterverbruik, maar niet in Zeeland

EENS EEN ZEEUW Ian Mostert biedt stedelin­gen ruimte in de natuur; ‘Ik voel me Zeeuws, maar ben ook Rotterdam­mer’

15 april Ian Mostert (40) is geboren in Middelburg, bouwde zandkastelen, klom op duinen en sprong er van af. Hij waaide uit naar studentenstad Zwolle en kwam in Rotterdam terecht. Dik acht jaar is hij nu directeur van De Speeldernis, een grote buitenspeelplaats voor de stadsjeugd. ,,Met mijn kinderen overnachten we soms in Burgh-Haamstede. Dan gaan we naar de bossen, duinen en de bunkers waar ik in groep 8 van mijn basisschooltijd ook allerlei spelletjes deed.”