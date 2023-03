Zorgen over bereikbaarheid dit jaar van Concert at Sea: ‘Dat gaat spannend worden’

De zestiende editie van het festival is op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni . De VVD-fracties willen dat bezoekers zonder urenlange files naar de Brouwersdam kunnen rijden, maar juist in die periode ligt de Haringvlietbrug bij het Hellegatsplein eruit.

Mede namens hun Zeeuwse en Brabantse partijgenoten hebben de Zuid-Hollandse VVD-Statenleden Mirjam Nelisse en Herbert Zilverentant schriftelijk opheldering gevraagd over ‘de bereikbaarheid van grote evenementen in deze hoek van Nederland’. Daarbij noemen zij naast Concert at Sea ook Roze Zaterdag, op 17 juni in Goes.