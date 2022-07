Zorgen om daling mbo-studenten: ‘Beroepsonderwijs is krachtig, mooi, en belangrijk voor Zeeland’

In 2021 kozen 9080 studenten voor het Zeeuwse middelbare beroepsonderwijs en dat aantal daalt volgens de ramingen naar 8804 in 2024. Het gaat dan om een absolute daling van 276 studenten. De krimp wordt veroorzaakt doordat er sowieso minder schoolgaande kinderen zijn de komende jaren en steeds minder leerlingen voor een middelbare beroepsopleiding kiezen.

Van Arenthals ziet de ontwikkeling met lede ogen aan. ,,Ik maak me al heel lang zorgen, grote zorgen. We hebben in Zeeland al een tijd te maken met krimp in het voortgezet, maar ook in het middelbaar beroepsonderwijs.” En dat wreekt zich. Scalda kan daardoor niet voldoen aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Er zijn meer banen in Zeeland dan er mbo-studenten zijn om die banen op te vullen. Zeeland heeft de laagste jeugdwerkloosheid van ons land.