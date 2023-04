Zorgen in Zeeland door aanvraag 3M om ultrakorte-keten PFAS te mogen lozen



Het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht bij Antwerpen heeft een vergunning aangevraagd om ultrakorte-keten PFAS in de Schelde te mogen lozen. PvdA-GroenLinks in Zeeland is bezorgd over de gevolgen.