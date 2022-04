Zorgen bij Zeeuwse bioboeren over tekort aan grondstoffen voor veevoer

De Bruijckere en honderden andere bioboeren hebben last van de grote tekorten aan grondstoffen voor veevoer als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het Oost-Europese land is een belangrijke producent van grondstoffen die worden gebruikt in biologisch veevoer. Zoals zonnebloemzaadschilfers, die vol zitten met eiwitten en stimuleren dat kippen eieren leggen. In Oekraïne staan genoeg voervoorraden, maar ze kunnen het land niet uit. Nederlandse en Belgische veevoederfabrieken kunnen nog even vooruit met wat ze al in huis hebben.