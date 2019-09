Zorgen bij Statenleden over Amsterdams zuiveringsslib in Westdorpe

Kees Vermeer heeft dubbelrol op Film by the Sea

17:00 VLISSINGEN - Kees Vermeer heeft dit jaar een dubbelrol op Film by the Sea. Hij coördineert niet alleen het vervoer van de gasten van het festival, maar is ook actief als regisseur. Zaterdag, op de PZC Dag van de Zeeuwse Film, gaat zijn film Uit huis in première.