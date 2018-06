Zorgcateraar Hans Everse wil vers en lokaal koken: Je mag mensen niet afserveren met vulling

Laat ons vreugde­lijk zijn! - expositie en boek over 175 jaar Gentse Feesten

18 juni Over een maandje start de 175e editie van de Gentse Feesten en is het weer tien dagen doorlopend feest in de binnenstad van Gent. De expositie in het Huis van Alijn geeft alvast een voorproefje.