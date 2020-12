Zorgautoriteit grijpt in bij Emergis wegens mogelijk misbruik van machtspositie

Er zit nog steeds leven in de kerststal van Rilland

21 december RILLAND - Corona haalt een streep door heel veel activiteiten, ook in Rilland. De levende kerststal werd er noodgedwongen geschrapt. Nou ja, zo goed als... Want in Rilland laten ze zich niet zomaar kisten: in de alternatieve kerststal zit nog steeds een beetje leven.