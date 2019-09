Zorg over veiligheid bruggen blijft, in Zeeland al veel verbeterd

Bromfiet­sers, fietsers en voetgan­gers glijden uit over olie in Terneuzen: vrouw gewond naar ziekenhuis

19:27 TERNEUZEN - Meerdere voetgangers, fietsers en bromfietsers zijn woensdagmiddag uitgegleden over een oliespoor op een kruising in Terneuzen. Een vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.