Zorg over grond voor rotonde Serooskerke: ‘Op Perkpolder 2 zitten we niet te wachten’

Eigenaren recreatie­wo­nin­gen hopen dat Sluis bijdraait over belasting: ‘We worden gezien als melkkoe’

7 juli SLUIS - De forensenbelasting verhogen om zo meer geld in het laadje te krijgen? Volstrekt onnodig, vinden de verenigingen van recreatiewoningeigenaren in de gemeente Sluis. Hun boodschap lijkt echter aan dovemans oren gericht, merkt Lex Helmich. ,,We worden gezien als melkkoe om gaten in de begroting te vullen.”