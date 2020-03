Zorg over achterstallig onderhoud aan waterkeringen en gemalen

Burgemees­ter Rabelink ontkent betrokken­heid bij klimaatac­tie bezorgde inwoners: ‘Ik onderteken nooit iets wat politiek gevoelig ligt’

18:45 ZIERIKZEE - Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland is verbaasd dat zijn naam bij het ‘comité van aanbeveling’ staat van een open brief over de klimaatverandering. Hij laat in een reactie op het artikel in de PZC weten dat hij de brief nooit heeft gelezen en dus ook niet mede heeft ondertekend.