Zorg bij gemeenten om stemmen in coronatijd: drie dagen verkiezingen maar minder vrijwilligers

UPDATE 16.15 UUR Minder Zeeuwen met corona in ziekenhuis

16:18 GOES - Het aantal Zeeuwen dat voor corona in de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen wordt behandeld is in een week gedaald van 30 naar 18. Het aantal niet-Zeeuwse patiënten nam juist toe van 25 naar 32. Zij zijn bijna allemaal overgeplaatst vanuit een Zuid-Hollands ziekenhuis.