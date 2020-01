Zorah en Emma 'vechten het uit' in The Voice: een knetterspannende strijd

Vrijdagavond moet ze in strijd met Emma Boertien. Samen zingen ze Somewhere Only We Know van de Britse band Keane. Beide dames moeten met hun stem flink de hoogte in. Coach Waylon is zichtbaar trots op zijn pupillen, maar hij heeft wel een heel groot probleem. Want hij moet kiezen. Wordt het Emma of toch Zorah? ,,Jullie moeten allebei door", zegt hij als ‘zijn’ dames klaar zijn met zingen.