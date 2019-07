Zoon in Wemeldinge slaat vader het ziekenhuis in

De mishandeling vond plaats rond 19.30 uur. Toen agenten arriveerden, zei de zoon dat zijn vader nog in de woning was. De verdachte werd aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Daar werden een alcoholtest en een speekseltest afgenomen, omdat alcoholgebruik - ook in combinatie met drugs - een belangrijke risicofactor voor geweld is. Uit de alcoholtest bleek dat de man dan 570 microgram alcohol per liter bloed in zijn lichaam had (ter informatie: dat is drieënhalf keer de limiet van alcohol in het verkeer). De speekseltest testte positief op amfetamine en cocaïne.