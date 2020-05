Zonovergoten pinksterweekend voor de boeg

Emma Heesters gaat met soloplaat eerst Nederland veroveren: ‘Dat buitenland­ver­haal pakken we later op’

7:45 Emma Heesters heeft een omgekeerde start van haar carrière. Eerst brak de 24-jarige zangeres uit ’s-Gravenpolder door op YouTube waar ze covers zingt met miljoenen volgers en een fanschare over de hele wereld tot gevolg. Ze heeft een platendeal in Amerika in haar zak. Vandaag lanceert ze daarentegen pas haar eerste solosingle – ook nog eens in het Nederlands – ‘Waar ga je heen’. ,,Eerst maar eens met mijn eigen muziek in Nederland voet aan de grond krijgen.”