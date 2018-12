Zonnige decembermaand in Vlissingen, droog op Schouwen

Het jaar van Bløf: ‘Zoutelande is onze Penny Lane’

10:00 2018 is het jaar van Bløf. België is veroverd, ‘Zoutelande’ is het succesvolste Nederlandstalige liedje aller tijden, de populairste rappers van Nederland lopen weg met de oude rotten en zelfs Pharrell Williams heeft het nakijken. ,,We vallen van de ene verbazing in de andere.”