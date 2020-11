Zonnig en rustig weekend in Zeeland, zondag wel koud

Aantal steekpar­tij­en in Middelburg is enorm gestegen

26 november MIDDELBURG - Het aantal steekpartijen is dit jaar enorm toegenomen in Middelburg. Telde de politie in heel 2019 maar één steekpartij, dit jaar waren dat er tot half september al acht. Of dat betekent dat er ook meer mensen met messen op zak op straat rondlopen, is niet duidelijk.