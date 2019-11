Zonnetje maakt van zondag een heerlijke dag

Het wordt zaterdag een overwegend bewolkte dag met vooral in de ochtend kans op wat lichte regen. In de loop van de middag zal het ook in het zuidwesten droog zijn. In de noordelijk helft van het land blijft de temperatuur steken op zo’n zeven graden. In het zuiden wordt het 10 graden, dat in enkele graden warmer dan normaal is voor de tijd van het jaar. In de nacht van zaterdag op zondag is het droog en blijft het overwegend bewolkt. Vorst blijft in Zeeland uit.