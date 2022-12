Zonnetje funest voor natuurijsbanen: ‘Wat er ’s nachts aan vriest, gaat er overdag weer af’

Gewoonlijk wordt hij vrolijk als de zon schijnt, maar nu aarzelt Louis Schout wanneer hij uit het raam kijkt. Als bestuurslid van ijsclub De Scheve Schaats in Sluiskil mogen de dagen deze week wat hem betreft wel wat donkerder zijn. ,,Ik vind het wel lekker als de zon schijnt, maar voor het preparen van de ijsbaan is het niet goed.”

Kiele, kiele

’s Nachts een paar graadjes vorst, overdag een temperatuur rond het nulpunt, dan is zo’n zonnetje funest voor de vloer van een natuurijsbaan. Niet dat die er in Sluiskil al ligt. ,,Vanavond gaan we hem opspuiten”, zegt Schout maandagmiddag. ,,De ondergrond is nu lekker koud, als het donker wordt, gaat het water erop. Van de week nog twee keer opspuiten en dan kijken we of het lukt.” Stiekem hoopt hij dat schaatsliefhebbers eind deze week de ijzers onder kunnen binden. Maar het zal kiele, kiele worden, beseft hij. ,,Alles hangt af van de zonkracht.”