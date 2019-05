Zonnepark op terrein Valuepark Terneuzen

28.000 huishoudens

De aanvoer van materialen voor de bouw van het zonnepark gaat voor een groot deel via zee. Deze goederen kunnen gelost worden in Terneuzen. Jan Lagasse, CEO van North Sea Port: ,,In North Sea Port beschikken we over andere zonneparken, aan beide kanten van de grens. In totaal zijn die goed voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 28.000 huishoudens. Met dit park erbij kunnen we de duurzame energievoorziening verder uitbouwen, meewerken aan de energietransitie en daardoor minder CO2 uitstoten.”