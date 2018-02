Zonder mens kan een AED ook niemand redden

Wellicht wat oneerbiedig, maar om duidelijk te maken hoe de AED zich verhoudt tot reanimatie, is de vergelijking met een kapotte auto nuttig. De AED, die met een stroomstoot het hart weer laat kloppen, kun je zien als een apparaat dat de auto opstart. Daarna moet je echter nog 'gas geven' om vooruit te komen. Ofwel, de patiënt moet nog worden gereanimeerd. Reanimatie is een combinatie van hartmassage (tot het hart het ritme weer heeft opgepakt) en mond-op-mondbeademing om de ademhaling weer op gang te krijgen. Vanuit de AED klinken nauwkeurige aanwijzingen hoe dat te doen. Bijvoorbeeld: dertig keer op de borst drukken in een tempo van 100-120 keer per minuut. ,,Veel AED's hebben een ingebouwde metronoom, die precies het juiste tempo aangeeft", aldus reanimatieinstructeur Albert Dijkstra. Zo niet, heeft hij nog een tip: ,,Wij zeggen altijd: denk aan dat nummer van de BeeGees: Oh, Oh, Oh, Oh, Stayin' Alive... Dat is het goede ritme."