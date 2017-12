Zonder btw kan tol voor tunnel een euro omlaag

Tandarts Maziane in Zierikzee met noorderzon vertrokken

15:41 ZIERIKZEE - Tandarts Fariss Maziane in Zierikzee is met de noorderzon vertrokken. Vrijdag stonden patiënten voor een gesloten deur. Op Facebook meldt één van de gedupeerde patiënten dat ze op de wachtlijst stond voor plaatsing van twee kronen, waarvan er er één was betaald.