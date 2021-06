Zondag is het Vaderdag: ‘Mijn papa's zijn de liefste van de hele wereld’

Geen ontbijt op bed

Siem Schuerman (8) uit groep 4 is supertrots op zijn papa Erwin. Veel vaders werken al meer dan een jaar thuis, maar Erwin niet. ,,Hij rijdt in de ambulance", vertelt Siem. Vandaag heeft hij een kinderfeestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar hij heeft ook al veel zin in zondag. Dan is het Vaderdag. Heeft hij iets voor papa gekocht? Siem kijkt voor de zekerheid opzij, om zeker te weten dat zijn vader niet stiekem meeluistert. ,,Ik heb iets op school gemaakt en ook een cadeau gekocht", fluistert hij. Wat Siem zondag verder gaat doen, weet hij nog niet. ,,Ik denk dat we naar opa en oma gaan.” Wat hij sowieso niet gaat doen, is zich in de keuken uitsloven voor een ontbijt op bed. Dat heeft ook weinig zin. ,,Papa houdt niet van kruimels in zijn bed.”